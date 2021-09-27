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Maliyet artışları üreticiye yükleniyor
NOSAB Müteşebbis Heyet ve NİLSİAD Başkanı, yazarımız Yalçın Aras bu haftaki yazısında üreticilerin karşılaştıkları maliyet artışlarını yazdı. Aras, “Üreticiler üretmiş oldukları malları satmak için bin bir türlü zorluklar çekerler. Hani derler ya ‘üretmek kolay satmak zor’ gerçekten de öyle” ifadelerini kullandı.
Gündem 27.09.2021, 23:20
Üreticilerin günümüzde ham maddeden kullanmış olduğu elektrik, doğalgaz ve suya kadar almış bütün olduğu hizmet ve mallara garanti vermek zorunda olduğunu vurgulayan Aras, buna rağmen satışlarda ise bunun tam tersi durum yaşandığını söyledi. Aras bu durumu, “Fabrikayı kur, üretimini temin et, üret, çalışanlara karşı sorumluluklarını yerine getir, parayı tahsil edip etmemen yine senin sorumluluğunda; üstüne vergisini de ver ve bütün bunlara karşılık malını mülkünü ipotek et, karşı tarafı garanti altına al. Sen satarken de bir bardak soğuk su” sözleriyle köşesine taşıdı.
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