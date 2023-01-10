İlk çeyrekte ihracat beklentisi geriledi

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi’ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 12,1 puan azaldı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 108,1 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 96 seviyesine düştü. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 19,8 puan geriledi.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi. Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise geçen yılın son çeyreğine kıyasla 12,4 puan artarak 126,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 7,3 puan arttı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler artış, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusu ise azalış yönünde etkiledi.