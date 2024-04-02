Hayalden gerçeğe…

Tahsin Ardıç

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarı Pablo Picasso’nun neden bu kadar üne kavuştuğunu şu cümleyle açıklamış: Georges Braque ile birlikte kübizm akımının temelini atmış, asamblajı icat etmiş, kolajın icadında yer almış ve çok çeşitli tarzların gelişimine katkı vermiştir. İşte bu başarılı, hayalperest zatın çok sevdiğim bir sözüyle yazıma başlarken hakkında kısa bir not düşmek istedim.

Gelelim sadede…

“Hayal ettiğiniz her şey gerçektir” demiş Picasso…

Ben de gerçek olacağına gönülden inanarak bir hayal kurmuştum İncekum sahilinde…

Hala dün gibi hatırlarım…

1993 yazıydı. Tecrübem, hevesim ve bir o kadar da heyecanım vardı.

Kendi kendime; ‘Öyle bir yerel ekonomi gazetesi çıkarmalıyım ki eşi benzeri olmasın, ışık olsun, yol göstersin.” diye geçirdim içimden.

İşte ufka bakarken zihnimde temelini attığım Ekohaberimin ilk yapboz parçasını bulduğum gündü o gün.

31 yıl önce kalbimle ve benliğimde yoğurduğum gazetemin doğumu 3 yıl sürdü.

Bursa’nın Ekonomi Gazetesi Ekohaber, 2 Nisan 1996’da bin bir sancıyla doğdu.

Şimdi yaşadığım zorlukları düşündükçe daha çok gururlanıyor, ‘güçlü bir çocuk yetiştirdim’ diyorum.

İşte o çocuk bugün büyüdü 29 yaşına bastı. Yaş alırken de, Bursa’mızın, ülkemizin saygın ve sevilen isimlerini-yazarlarını her hafta sayfalarında konuk etti, salı günleri Bursa’da ekonomi gündemini belirledi, hiçbir kişi ve kurumu ötekileştirmeden, basın meslek ilkeleri doğrultusunda ilerledi.

Objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmedi, Bursa iş dünyasının sözcüsü oldu.

Söz konusu ekonomi olunca, ülke genelinde pek çok kez kaynak gösterildi, birçok yayına da rehber olmayı sürdürüyor.

Öyle bir gazete oldu ki üniversitelerde tez ve araştırma konusu haline geldi.

Bu sebeple her gün şükrediyor ve hayalimi gerçeğe dönüştürürken destekleyen Ekohaber emekçilerine, paydaşlarına ve kıymetli okuyucularımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ekohaberimiz ülkemizin ‘ilk yerel ekonomi gazetesi’ sıfatıyla, gündemi belirlemeye, her harfine güvenilen bir rehber olmaya nefes aldığım sürece devam edecek.

Birlikte, nice yaşlara…