Ekohaber’in başarı yolculuğu sürecek

Kenan Kibar

Hemen her alanda olduğu gibi ekonomide de baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı bir çağdayız. Ağırlıklı olarak döviz, altın ve faizlerin gözlemlendiği günlerden, kripto para ve risk sermayesi fonları başta olmak üzere çok farklı alternatiflerin olduğu bir döneme geldik.

Diğer taraftan, öncü şirketler çeşitli alanlarda imza attıkları yeniliklerle, kurumlar da aldıkları kararlarla ekonomide her an önemli etkileşimlere neden oluyorlar.

Birçok gelişmeyi, değişkeni ve onların etkileşimini içeren ekonomi, bugün adeta çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Günümüzde ister KOBİ, isterse büyük ölçekli olsun tüm işletmeler, ekonomik aktiviteleri yakından takip ederek, kararlarını buna göre almak durumunda. Aksi taktirde, belirsizliğin etkisiyle alınacak yanlış kararların ağır faturalarıyla karşılaşmak mümkün.

İşte bu yüzden, ekonomideki güncel gelişmeleri takip etmenin yolu, güvenilir kaynaklardan doğru bilgileri edinmekten geçiyor.

Bursa ekonomisinin güvenilir bilgi kaynağı olmak amacıyla yola çıkan Ekohaber, 29 yıldır ekonomideki ve iş dünyasındaki gelişmeleri, haberleri ve analizleri paylaşarak, okurlarına yol göstermeyi amaçlıyor.

İlk günden bu yana odağı Bursa olan ekonomik gelişmeleri ve verileri tarafsız bir şekilde aktararak, okurlarına iletiyor. Bu yüzden de Bursa iş dünyası tarafından önemli bir referans kaynağı olarak görülüyor.

Bize ne mutlu ki; Ekohaber, okurlarından aldığı güçle 29 yıldır Bursa’nın ekonomik hayatının önemli bir aktörü konumunda ve bugün Türk ekonomi basınına damgasını vurmuş bir Bursa markası.

Ekohaber’in başarı yolculuğunda birçok kişi ve kurumun payı var. Her hafta Salı günleri yeni sayı heyecanımızı bizimle paylaşan, gücümüze güç katan; değerli görüşleri ve katkılarıyla her daim yanımızda olan okurlarımıza, yerel yönetimlere, kurum ve kuruluşlara, derneklere ve de tanıtımları için EKOHABER’i partner olarak tercih eden firmalara ve ajanslarına teşekkür ediyoruz.

Her biri alanında uzman olan yazarlarımız sadece Ekohaber için kaleme aldıkları yazılarıyla önemli birikimlerini Ekohaber okurlarıyla paylaşıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Amatör ruhla profesyonel bir performans sergileyen; gazetemizin içeriğinin hazırlanmasından, tasarımına, basılmasından dağıtılmasına kadar geçen süreçteki tüm çalışma arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2025’te 30. yılımıza merhaba diyeceğiz. Daha yapacak çok işimiz ve gidecek uzun bir yolumuz var. Kurucumuz Tahsin Ardıç’ın yönetiminde her hafta sizlere daha da iyi bir gazete sunma heyecanıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük desteği yine okurlarımızdan alacağımıza inanıyoruz. Hep birlikte nice başarı dolu yıllara...