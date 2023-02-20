‘Düşük kur-düşük faiz politikası ithalatı destekliyor’
“Düşük kur-düşük faiz politikası, Türkiye’de enflasyon rakamlarını düşüremez ve ihracatçının daha katma değerli ihracat yapmasını önlerken, ithalatın miktar ve değer olarak ihracattan çok daha fazla artmasına ve dış ticaret açığının kar topu gibi büyümesine yol açıyor.”
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Türkiye’nin, son yıllarda uyguladığı kur ve faiz politikası nedeniyle ithalata daha fazla kaynak ayırmak durumunda kaldığı, ihracattan daha az döviz geliri elde ettiğini Türkiye İstatistik Kurumu verileri destekler nitelikte olduğuna dikkat çekti. Birlik’ten yapılan açıklamada Türkiye’nin 2022 yıllarındaki dış ticaret performansı incelendiğinde ithalatı miktar bazında yüzde 8,2 artarken, bu ithalata ödediği dövizdeki yükselişin yüzde 24’e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye’nin, 2022 yılında ihracatının miktar bazında yüzde 4,8 arttığını, ihracattaki değer artışının ise; yüzde 8 ile sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Birlik’ten yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Dış Ticaret Endeksleri; Türkiye’nin düşük kur politikasının dış ticaret dengesini de bozduğunu vurgulayarak, “Türkiye 2021 yılında 46 milyar dolar dış ticaret açığı vermişken, 2022 yılında dış ticaret açığının 110 milyar dolara dayandığı görülüyor” ifadelerine yer verildi.
Türkiye’nin dış ticaret verilerini yorumlayan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin ihracat miktarındaki artışın 2021 yılında yüzde 17 iken, 2022 yılında yüzde 5’e gerilediğini, buna karşın ithalat miktar endeksindeki artışın 2021 yılında yüzde 3,3 iken, 2022 yılında yüzde 8,2’lik ilerlediğine dikkati çekti.
EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, “İthalatımızdaki artış hem miktar, hem de değer olarak ihracatımızın artışının çok üzerinde. Türkiye düşük kur-düşük faiz politikasıyla enflasyonu düşürme, kişi başı milli geliri yüksek gösterme çabası içerisinde.
Bütün bunlar kulağa hoş gelen hedefler ancak ekonominin dinamikleriyle örtüşmüyor.
Düşük kur, düşük faiz politikasına geçtiğimizden beri enflasyon tüm yakıcılığıyla arttı ve son 25 yılın en yüksek seviyelerini gördük.
Dış ticaretimiz de bu süreçte olumsuz etkilendi. 2021 yılında 46 milyar dolar olan dış ticaret açığımız, 2022 yılında 110 milyar dolara dayandı” şeklinde konuştu.