‘Düşük kur-düşük faiz politikası ithalatı destekliyor’

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Türki­ye’nin, son yıllarda uyguladığı kur ve faiz politikası nedeniyle ithalata daha fazla kaynak ayırmak duru­munda kaldığı, ihracattan daha az döviz geliri elde ettiğini Türkiye İstatis­tik Kurumu verileri destekler nitelikte olduğuna dikkat çekti. Birlik’ten yapılan açıkla­mada Türkiye’nin 2022 yılla­rındaki dış ticaret performansı incelendiğinde ithalatı miktar bazında yüzde 8,2 artarken, bu ithalata ödediği dövizdeki yükselişin yüzde 24’e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, Türki­ye’nin, 2022 yılında ihracatı­nın miktar bazında yüzde 4,8 arttığını, ihracattaki değer artışının ise; yüzde 8 ile sınırlı kaldığına dikkat çe­kildi. Birlik’ten yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınla­dığı Dış Ticaret Endeksleri; Türkiye’nin düşük kur politikasının dış ticaret den­gesini de bozduğunu vurgulayarak, “Türkiye 2021 yılında 46 milyar dolar dış ticaret açığı vermişken, 2022 yılında dış ticaret açığının 110 milyar dolara dayandığı görülüyor” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin dış ticaret verilerini yo­rumlayan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin ihracat miktarın­daki artışın 2021 yılında yüzde 17 iken, 2022 yılında yüzde 5’e gerilediğini, buna karşın ithalat miktar endeksin­deki artışın 2021 yılında yüzde 3,3 iken, 2022 yılında yüzde 8,2’lik ilerlediğine dikkati çekti.

EİB Koordinatör Başkanı Es­kinazi, “İthalatımızdaki artış hem miktar, hem de değer ola­rak ihracatımızın artışının çok üzerinde. Türkiye düşük kur-düşük faiz politikasıyla enflas­yonu düşürme, kişi başı milli geliri yüksek gösterme çabası içerisinde.

Bütün bunlar kulağa hoş gelen he­defler ancak ekonominin dinamikle­riyle örtüşmüyor.

Düşük kur, düşük faiz politikasına geçtiğimizden beri enflasyon tüm yakı­cılığıyla arttı ve son 25 yılın en yüksek seviyelerini gördük.

Dış ticaretimiz de bu süreçte olum­suz etkilendi. 2021 yılında 46 milyar dolar olan dış ticaret açığımız, 2022 yı­lında 110 milyar dolara dayandı” şeklinde konuştu.