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BUMATECH 2023 FUARI ÖZEL ÇALIŞMASI
Gündem 20.12.2023, 15:29 22.12.2023, 11:30
“Bursa’nın Ekonomi Gazetesi” sloganıyla tam 28 yıldır her hafta Salı günü yayınlanan EKOHABER Gazetesi olarak makine sektöründe yılın en önemli ve son buluşması olan fuarda katılımcılara, ziyaretçilere ve tüm abonelerimize dağıtılacak özel bir çalışma hazırlıyoruz.
BUMATECH 2023 - BURSA MAKİNE TEKNOLOJİLERİ FUARI özel çalışmasını galeriden inceleyebilirsiniz.
BUMATECH 2023 - BURSA MAKİNE TEKNOLOJİLERİ FUARI'NI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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