Makine ihracatı yıla rekorla başladı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, geçen yıl yüzde 9,6 artışla 25,3 milyar dolarlık ihracata ulaşan ve tüm zamanların rekorunu kıran makine sektörü, 2023’e de rekorla başladı. Türkiye’nin makine ihracatı ocaktan geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 3, değer olarak yüzde 20,1 arttı. Geçen ay ihracat tutarı 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. En çok ihracat yapılan pazar yüzde 22,6 artışın yaşandığı ve 273 milyon dolarlık rakama ulaşılan Almanya oldu. Almanya’yı 165 milyon dolarla Rusya, 117 milyon dolarla ABD izledi. İhracat artışı Rusya’da yüzde 210, ABD’de yüzde 29,9 olarak gerçekleşti. MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu afet kurtarma çalışmalarına katkı vermek üzere; Türkiye genelinde önde gelen ihracatçıların sevke hazır bütün makinelerini sahaya gönderdiğini, bunun yanında servis ve bakım onarım kadrolarının da hemen tamamını görevlendirdiğini söyledi.

Karavelioğlu bundan sonraki süreçte odaklarının depremzedelerin barınma ve altyapı ihtiyaçları olacağını dile getirdi.