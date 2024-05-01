Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihlerinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları yeniden tespit edildi.

Bu oranlar, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 5, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 2,5 olarak uygulanacak.

Ayrıca, 30 Eylül 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplardan bugünden itibaren elde edilecek faiz ve kar payları için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli olan indirimli oranlar (yüzde 5, yüzde 3 ve yüzde 0) uygulanmaya devam edilecek.