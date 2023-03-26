Belirsizlikler borsada oynaklığı artırıyor

Geçen yıl yaklaşık yüzde 200 getiri sağlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2023'e zayıf bir başlangıç yaparken, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan önlemlerin borsa için destekleyici bir unsur olduğu gözlemleniyor.

Bir yandan, 2023'ün birinci çeyrek bilançolarına yönelik beklentiler şekillenmeye başladı. Diğer taraftan da siyaset cephesinde yaşanan seçim hareketliliğine bağlı olarak oynaklığın tekrar artmaya başladığı görülüyor.

Küresel çapta ise yaşanan bankacılık sektörüne ilişkin endişelere rağmen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 50 baz puanlık faiz artırımının ardından ABD Merkez Bankası da (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımı ile yola devam etme karar alırken, küresel pay piyasalarında satış baskısı arttı.

3 Ocak 2023'te 5.704,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, zirvesinden yaklaşık yüzde 20 gerileyerek 4.479,69 puan ile yılbaşından bu yana en düşük seviyesini gördü. Endeks, bu haftayı ise yüzde 2'lik kayıpla 5.031,98 puandan tamamladı.