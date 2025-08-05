Uzun yıllar İHA’da muhabir ve Bursa Haber Müdürü olarak çalışan, daha sonra merhum Hikmet Şahin döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Koordinatörü olarak işe başlayan Fehim Ferik bu görevini Recep Altepe ve Alinur Aktaş dönemlerinde de sürdürdü. Alinur Aktaş döneminde Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinasyon Merkezi’nden Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’na geçerek, burada genel sekreterlik görevini üstlenen Fehim Ferik, Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı görevine getirildi. Fehim arkadaşımıza başarılar diliyoruz.