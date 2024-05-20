AYDIN DAĞTEKİN

Ev tekstili sektöründe dünyanın lider tekstil firmalarını ağırlayan, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması HOMETEX, 21-25 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Ev tekstilinde dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan HOMETEX, sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını İstanbul’da bir araya getiriyor.

Yerli ve yabancı 850’yi aşkın firmanın yeni ürünlerini sergilediği 2023 fuarında, 5 günde 126 ülkeden 170 bin ziyaret yapılırken iş hacmi ise beklentileri de aşarak yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2023 yılında yepyeni bir vizyonla kurgulanan fuar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük bir ilgisine sahne olmuştu. Gerek katılımcılar gerek ziyaretçiler tarafından bugüne kadar ev tekstili sektörüne yönelik yapılmış en başarılı organizasyon olarak nitelendirilen HOMETEX’23, 5 günde 170 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı.

Yeni trendler belirlenecek

Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonunda 21-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı, sektördeki trendleri belirlemeye devam ediyor.

İthalatçı ve ihracatçılar, üreticiler, perakendeciler, toptancılar, zincir mağazalar, tasarımcılar, iç mimarlar, dekoratörler, otel, konaklama ve hastane sektörlerinin karar mekanizması olan dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, global pazarda ön plana çıkan Türkiye ev tekstili sektörünün kalitesi, geniş ürün gamı, hızlı teslimat ve çözümleriyle HOMETEX 2024’te bir araya geliyor. Ev tekstilinin trend merkezi olarak kabul edilen 11 holde toplam 200 bin metrekarelik İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak fuarın her yıl olduğu gibi bu sene de sektörün en önemli buluşma yeri olması bekleniyor. Fuarda 700’ü aşkın firmanın katılımcı olarak yer alması planlanıyor. Perde ve perde aksesuarlarından döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden halı ve zemin kaplamalarına, yatak odası, mutfak ve yemek odası tekstilinden duvar kaplamalarına kadar firmaların yenilikçi ürün ve tasarımlarını sergileyeceği organizasyon, “Dönüştürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirilecek.

Nitelikli alım heyetleri

Ev tekstili sektörüne yeni ürünlerini tanıtmak ve uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına önemli fırsatlar sunan HOMETEX’te, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya dünyanın farklı coğrafyalarından profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleri de yerini alacak. Geçmiş yıllarda milyarlarca dolarlık ticaret ile ekonomiye katkı sağlayan HOMETEX, 2024 yılında da maksimum düzeyde ticari bağlantı ile Türk ev tekstili sektörünün ihracatına destek vermeyi sürdürecek.

Ev tekstili sektörünün dört gözle beklediği organizasyonlar arasında yer alan HOMETEX’e Bursalı firmaların ilgisi bu yıl da oldukça yoğun. Fuara Bursa’dan 219 firma katılım gösteriyor. Bursalı şirketler, fuarda son trend ürünlerini gözler önüne seriyor. Bursa’dan geçen yıl 220 firma fuara katılmıştı.

HOMETEX’E KATILAN BURSALI FİRMALAR*

A.G. Mensucat

A.S.T. Topdağı Teks.

Adoksan Tekstil

Akar İth. İhr.

Akarca Tekstil

Aktül Tekstil

Ali Bayhan Tekstil

Aliz Home

Alnisa Tekstil

Altun Tekstil

Anılsan Havlu

ANY Tekstil

Aras Mefruşat

Arkur Tekstil

Armada Fabric

ARZ İPEK TEKSTİL

AS Sarıkaya

Ayhan Denizci T.

Aymes Ev Tekstil

Aypa İplik

Basal Teknik Tekstil

Batunur Home

Bayhas Tekstil

Bayhome Tekstil

Bayland

Benno Tekstil

Benti Textile

Berkay Tekstil

Berteks

Beytuğ Tekstil

Beytürk Tekstil

Bezmez Ev Tekstil

Birce Tekstil

Birhome

Biyelli

BONA HOME - ALERAN TEKSTİL

Bufera Tekstil

Burkay Tekstil

Burtan

Bünyem Tekstil

BYL Tekstil

BYT Dokuma

CAKA DŞM. KUMAŞ

CANWAS

CAPETEX

CARAVELLE SAİT NALBUR

CAROLL FABRİCS

ÇATEKS TEKSTİL

CBB TÜRKİŞİ HOME

CEGİ TEKSTİL

ÇELİKALP TEKSTİL

ÇEVİKEL TEKSTİL

CİĞDEM TEKSTİL

ÇÖZER

CRS DİJİTAL BASKI VE TEKSTİL

DAMASKO HOLDİNG

DANTEEL HOME

DANTEL CONCEPT

DEHA-BAZA

DEMAS TEKSTİL MAKİNE

DEVİN

DEVORETEX

DİKİCİ TEKSTİL

DİLHAN TEKSTİL

DKC TEKNİK KAPLAMA

DOES TEKSTİL

DOKUHANE TEXTILE DESIGN STUDIO

DOKUMAŞ FABRIC

DURTEKS

E.S.C. TEXTILE

EBA EXCLUSIVE FABRICS

EGESİM İPLİK

EĞRETLİ

EKART TEKSTİL

ELART

ELENOR FABRICS

ELENOR GROUP COMPANY

ELVİN TEKSTİL

ENFAL TEKSTİL

ERENIS / FINEROOM LIVING

ERGOFOAM

ESPIOLE / NURSULTAN TEKSTİL

ETUVAL HOME / LUFA HOME

EVCE TEKSTİL

EVİMTEKS

EVİNHOME-KAYADOKUMA

FABLISS

FABRICANA

FABROTEX TEKSTİL

FANTASTIC BORDERS

FARBE DEKOR

FESTINO

FİLEM EV TEKSTİLİ

FİNBER MEFRUŞAT

FİNEZZA HOME CONCEPT

FLORA

FORSETİ COLLECTİON

FULARA DIŞ TİC. - ÖZGÜR POYRAZ TEKSTİL

GDA

GERNAZ TEKSTİL

GESA TEKSTIL

GİNNA TEKSTİL

GOKSIM FANCY YARN

GÖKTEPE / DUENDA

GÖKYILDIZ / VONALDİ

GÜLESER TEKSTİL

GÜLHAN TEKSTİL

GÜLİNAN TEKSTİL

GÜLTEKSTİL

GÜNEŞ TEKSTİL

GÜNİPEK TEKSTİL

GÜZİDE EV MODASI

HAGE TEKSTİL

HALİS DOKUMA-MATA

HANDE TEKSTİL

HANIMELİ HOME TEKSTİL

HARPUT TEKSTİL

HERA TEKSTİL-BORTEX

HOMESTAR HAVLU & BORNOZ

HÜRTEKSTİL

İ K Z TEKSTİL

İLK İNCİ TEKSTİL

İMA TEKSTİL

İPEKİŞ ROOMS

İPEKS TEKSTİL

İPTAŞ TEKS

ISOTEKS

JADO TEKSTİL

KAÇAR TEXTİLE

KAPTAN TEKSTİ

KIRAYTEKS

KORTEKS

KOTAŞ TEKSTİL

KÜÇÜKÇALIK

KÜÇÜKERLER TEKSTİL

LADEN

LAMİRA HOME

LENOART

LİLİUM

Lodos Makina

MADOTEKS

MAKSAD

MARKİSS

MARTEKS / DIFFERENCE

MASLİNA TEKSTİL

MATT DNR GROUP

MERSEM TEKSTIL

METROMAT

MEYRA HOME COLLECTİON

MILORA HOME EXCLUSIVE

MİNTEKS

MODABOX HOME COLLECTİON

MODANLI TEXTILE

MORAL TEKSTİL

MUSSO DURANİ -DRN

NAR BRODE

NATUREL HOME

NETWORK FABRICS

NEWTEX TEKSTİL

NOPE TEKSTİL

OLABİ HOME TEKSTİL

ONDESIGN

ORCA WEAVE

ÖZDEMİR TEKSTİL

ÖZDİLEK

ÖZTUTUŞ TEKSTİL

PANOTEKS

PARDES

PEERLESS

PEKKAYA TEKSTIL

PERDEKOR TEKSTİL

PERDELUX

PERDEN-BEYCE

PERLİNA / ATEŞLER DOKUM

PİJON TEKSTİL

PLICELL

POLYTEKS

PRESTIGE

REKOR

RÜYA PİKE EV TEKSTİLİ

SABIRER TEKSTİL

SAFAŞ TEKSTİL

SAMİRA TEKSTİL

SEBA TEKSTİL

SEBAHATTİN AKYILDIZ TEKSTİL

SELİN HOME

SELİNAY MODA TASARIM

SERBAN

SHADE HOME FASHION

SULEKLER TEKSTIL

SYLA HOME/LAVA DOKUMA

TAKA FABRICS

TAMAM MENSUCAT

TEKNOTEKS

TEKSİUM TEKSTİL

TREND

TURKTEX

TUZEMEN GROUP

UZUN TEKSTİL

UZUNLAR TEKSTİL - DEKOR HOME

VALENCIA HOME DESIGN

VALLİNİ

VARDARLAR TEKSTİL

VERA HOME

VERONA HOME

VISCOMAVİ

VISCOTEX

YANTEKS

YAŞARTEKS

YAZAR PERDE

YENSOYPLAST

YILDIZ STOR PERDE

YILSAY TEKSTİL

YSR İPEK TEKSTİL

ZETA TEKSTİL

ZEYN A

ZİYAOĞLU TEKSTİL-ROZABELLA

WEAVERS TEKSTİL

WINSUN TEKSTİL

*Alfabetik sıraya göre verilmiştir.