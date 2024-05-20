AYDIN DAĞTEKİN
Ev tekstili sektöründe dünyanın lider tekstil firmalarını ağırlayan, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması HOMETEX, 21-25 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Ev tekstilinde dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan HOMETEX, sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını İstanbul’da bir araya getiriyor.
Yerli ve yabancı 850’yi aşkın firmanın yeni ürünlerini sergilediği 2023 fuarında, 5 günde 126 ülkeden 170 bin ziyaret yapılırken iş hacmi ise beklentileri de aşarak yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2023 yılında yepyeni bir vizyonla kurgulanan fuar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük bir ilgisine sahne olmuştu. Gerek katılımcılar gerek ziyaretçiler tarafından bugüne kadar ev tekstili sektörüne yönelik yapılmış en başarılı organizasyon olarak nitelendirilen HOMETEX’23, 5 günde 170 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı.
Yeni trendler belirlenecek
Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonunda 21-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı, sektördeki trendleri belirlemeye devam ediyor.
İthalatçı ve ihracatçılar, üreticiler, perakendeciler, toptancılar, zincir mağazalar, tasarımcılar, iç mimarlar, dekoratörler, otel, konaklama ve hastane sektörlerinin karar mekanizması olan dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, global pazarda ön plana çıkan Türkiye ev tekstili sektörünün kalitesi, geniş ürün gamı, hızlı teslimat ve çözümleriyle HOMETEX 2024’te bir araya geliyor. Ev tekstilinin trend merkezi olarak kabul edilen 11 holde toplam 200 bin metrekarelik İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak fuarın her yıl olduğu gibi bu sene de sektörün en önemli buluşma yeri olması bekleniyor. Fuarda 700’ü aşkın firmanın katılımcı olarak yer alması planlanıyor. Perde ve perde aksesuarlarından döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden halı ve zemin kaplamalarına, yatak odası, mutfak ve yemek odası tekstilinden duvar kaplamalarına kadar firmaların yenilikçi ürün ve tasarımlarını sergileyeceği organizasyon, “Dönüştürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirilecek.
Nitelikli alım heyetleri
Ev tekstili sektörüne yeni ürünlerini tanıtmak ve uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına önemli fırsatlar sunan HOMETEX’te, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya dünyanın farklı coğrafyalarından profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleri de yerini alacak. Geçmiş yıllarda milyarlarca dolarlık ticaret ile ekonomiye katkı sağlayan HOMETEX, 2024 yılında da maksimum düzeyde ticari bağlantı ile Türk ev tekstili sektörünün ihracatına destek vermeyi sürdürecek.
Ev tekstili sektörünün dört gözle beklediği organizasyonlar arasında yer alan HOMETEX’e Bursalı firmaların ilgisi bu yıl da oldukça yoğun. Fuara Bursa’dan 219 firma katılım gösteriyor. Bursalı şirketler, fuarda son trend ürünlerini gözler önüne seriyor. Bursa’dan geçen yıl 220 firma fuara katılmıştı.
HOMETEX’E KATILAN BURSALI FİRMALAR*
A.G. Mensucat
A.S.T. Topdağı Teks.
Adoksan Tekstil
Akar İth. İhr.
Akarca Tekstil
Aktül Tekstil
Ali Bayhan Tekstil
Aliz Home
Alnisa Tekstil
Altun Tekstil
Anılsan Havlu
ANY Tekstil
Aras Mefruşat
Arkur Tekstil
Armada Fabric
ARZ İPEK TEKSTİL
AS Sarıkaya
Ayhan Denizci T.
Aymes Ev Tekstil
Aypa İplik
Basal Teknik Tekstil
Batunur Home
Bayhas Tekstil
Bayhome Tekstil
Bayland
Benno Tekstil
Benti Textile
Berkay Tekstil
Berteks
Beytuğ Tekstil
Beytürk Tekstil
Bezmez Ev Tekstil
Birce Tekstil
Birhome
Biyelli
BONA HOME - ALERAN TEKSTİL
Bufera Tekstil
Burkay Tekstil
Burtan
Bünyem Tekstil
BYL Tekstil
BYT Dokuma
CAKA DŞM. KUMAŞ
CANWAS
CAPETEX
CARAVELLE SAİT NALBUR
CAROLL FABRİCS
ÇATEKS TEKSTİL
CBB TÜRKİŞİ HOME
CEGİ TEKSTİL
ÇELİKALP TEKSTİL
ÇEVİKEL TEKSTİL
CİĞDEM TEKSTİL
ÇÖZER
CRS DİJİTAL BASKI VE TEKSTİL
DAMASKO HOLDİNG
DANTEEL HOME
DANTEL CONCEPT
DEHA-BAZA
DEMAS TEKSTİL MAKİNE
DEVİN
DEVORETEX
DİKİCİ TEKSTİL
DİLHAN TEKSTİL
DKC TEKNİK KAPLAMA
DOES TEKSTİL
DOKUHANE TEXTILE DESIGN STUDIO
DOKUMAŞ FABRIC
DURTEKS
E.S.C. TEXTILE
EBA EXCLUSIVE FABRICS
EGESİM İPLİK
EĞRETLİ
EKART TEKSTİL
ELART
ELENOR FABRICS
ELENOR GROUP COMPANY
ELVİN TEKSTİL
ENFAL TEKSTİL
ERENIS / FINEROOM LIVING
ERGOFOAM
ESPIOLE / NURSULTAN TEKSTİL
ETUVAL HOME / LUFA HOME
EVCE TEKSTİL
EVİMTEKS
EVİNHOME-KAYADOKUMA
FABLISS
FABRICANA
FABROTEX TEKSTİL
FANTASTIC BORDERS
FARBE DEKOR
FESTINO
FİLEM EV TEKSTİLİ
FİNBER MEFRUŞAT
FİNEZZA HOME CONCEPT
FLORA
FORSETİ COLLECTİON
FULARA DIŞ TİC. - ÖZGÜR POYRAZ TEKSTİL
GDA
GERNAZ TEKSTİL
GESA TEKSTIL
GİNNA TEKSTİL
GOKSIM FANCY YARN
GÖKTEPE / DUENDA
GÖKYILDIZ / VONALDİ
GÜLESER TEKSTİL
GÜLHAN TEKSTİL
GÜLİNAN TEKSTİL
GÜLTEKSTİL
GÜNEŞ TEKSTİL
GÜNİPEK TEKSTİL
GÜZİDE EV MODASI
HAGE TEKSTİL
HALİS DOKUMA-MATA
HANDE TEKSTİL
HANIMELİ HOME TEKSTİL
HARPUT TEKSTİL
HERA TEKSTİL-BORTEX
HOMESTAR HAVLU & BORNOZ
HÜRTEKSTİL
İ K Z TEKSTİL
İLK İNCİ TEKSTİL
İMA TEKSTİL
İPEKİŞ ROOMS
İPEKS TEKSTİL
İPTAŞ TEKS
ISOTEKS
JADO TEKSTİL
KAÇAR TEXTİLE
KAPTAN TEKSTİ
KIRAYTEKS
KORTEKS
KOTAŞ TEKSTİL
KÜÇÜKÇALIK
KÜÇÜKERLER TEKSTİL
LADEN
LAMİRA HOME
LENOART
LİLİUM
Lodos Makina
MADOTEKS
MAKSAD
MARKİSS
MARTEKS / DIFFERENCE
MASLİNA TEKSTİL
MATT DNR GROUP
MERSEM TEKSTIL
METROMAT
MEYRA HOME COLLECTİON
MILORA HOME EXCLUSIVE
MİNTEKS
MODABOX HOME COLLECTİON
MODANLI TEXTILE
MORAL TEKSTİL
MUSSO DURANİ -DRN
NAR BRODE
NATUREL HOME
NETWORK FABRICS
NEWTEX TEKSTİL
NOPE TEKSTİL
OLABİ HOME TEKSTİL
ONDESIGN
ORCA WEAVE
ÖZDEMİR TEKSTİL
ÖZDİLEK
ÖZTUTUŞ TEKSTİL
PANOTEKS
PARDES
PEERLESS
PEKKAYA TEKSTIL
PERDEKOR TEKSTİL
PERDELUX
PERDEN-BEYCE
PERLİNA / ATEŞLER DOKUM
PİJON TEKSTİL
PLICELL
POLYTEKS
PRESTIGE
REKOR
RÜYA PİKE EV TEKSTİLİ
SABIRER TEKSTİL
SAFAŞ TEKSTİL
SAMİRA TEKSTİL
SEBA TEKSTİL
SEBAHATTİN AKYILDIZ TEKSTİL
SELİN HOME
SELİNAY MODA TASARIM
SERBAN
SHADE HOME FASHION
SULEKLER TEKSTIL
SYLA HOME/LAVA DOKUMA
TAKA FABRICS
TAMAM MENSUCAT
TEKNOTEKS
TEKSİUM TEKSTİL
TREND
TURKTEX
TUZEMEN GROUP
UZUN TEKSTİL
UZUNLAR TEKSTİL - DEKOR HOME
VALENCIA HOME DESIGN
VALLİNİ
VARDARLAR TEKSTİL
VERA HOME
VERONA HOME
VISCOMAVİ
VISCOTEX
YANTEKS
YAŞARTEKS
YAZAR PERDE
YENSOYPLAST
YILDIZ STOR PERDE
YILSAY TEKSTİL
YSR İPEK TEKSTİL
ZETA TEKSTİL
ZEYN A
ZİYAOĞLU TEKSTİL-ROZABELLA
WEAVERS TEKSTİL
WINSUN TEKSTİL
*Alfabetik sıraya göre verilmiştir.