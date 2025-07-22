Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, “Fabrikalar için en büyük tehlike, sessizce ilerleyen risklerdir. Bakım yapılmayan tesisatlar, can ve mal kaybına yol açabilir,” diyerek planlı bakımın önemine dikkat çekti. Fabrikaların elektrik bakımında ilk olarak, iç tesisat denetimleri büyük önem taşıdığını söyleyen Karabiber, “Kablolama sistemleri, sigorta panoları ve bağlantı noktaları detaylı şekilde kontrol edilerek olası aşırı ısınmalar ve elektrik kaçakları önceden tespit edilmelidir. Bununla birlikte, trafo bakımları da ihmal edilmemeli; yağ seviyesi, sargı izolasyonu ve bağlantı noktaları düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Topraklama sistemleri, elektrik çarpması ve ekipman arızalarının önüne geçmek açısından kritik rol oynar. Bu nedenle topraklama dirençleri ölçülerek sistemin standartlara uygunluğu sağlanmalıdır” dedi.

Yangın algılama sistemlerinin sorunsuz çalışmasının da sık sık kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Elektrik Mühendisi Olgun Karabiber, “Dedektör ve sirenlerin işlevselliği test edilmeli, sensörler düzenli olarak temizlenmeli ve yangın kontrol panelleri arızasız şekilde çalışmalıdır” şeklinde konuştu.

Bakım Yapılmazsa Ne Olur?

Elektrik tesisatlarında bakım yapılmaması durumunda üretim duruşları, yüksek onarım maliyetleri, iş kazaları, sigorta dışı kalma ve yasal cezalar gibi ciddi sonuçların ortaya çıkabileceğine dikkat çeken ETMD Bursa Temsilcisi ve Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber açıklamasını şöyle tamamladı:

“İşletmelerin Elektrik Tesisleri Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yangın Yönetmeliği gibi düzenlemelere uyması gerekiyor. Aksi takdirde ağır yaptırımlarla karşılaşılabiliyor. Elektrik bakımı, arıza çıktığında değil, çıkmadan önce yapılır.”