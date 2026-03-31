Ermetal Otomotiv, yüksek mukavemetli sac parçalar ve kritik otomotiv bileşenleri üretimiyle öne çıkarken; Ford Otosan, Oyak Renault, TOFAŞ ve TOGG gibi ana sanayi firmalarına Tier-1 tedarikçi olarak hizmet veriyor. Üretimin önemli bir kısmı ihraç edilirken şirket küresel tedarik zincirinin önemli bir parçası konumunda bulunuyor.

Üretim ve istihdam katkısı

Yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren grup, 1.000’e yakın kişiye istihdam sağlıyor. 2025 yılı itibarıyla 90 milyon euro ciroya ulaşan Ermetal, bunun 20 milyon euroluk kısmını ihracattan elde etti.

Yatırım ve büyüme hedefi

Ekonomik dalgalanmalara rağmen yatırımlarını sürdüren şirket, üretim verimliliğini artıran teknolojik gelişmelere odaklanıyor. 2026 yılında yeni projelerin seri üretime geçmesiyle büyümenin devam etmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik ve Ar-Ge odaklı yapı

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine alan Ermetal, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyor ve uluslararası standartlara uygun üretim gerçekleştiriyor. 2011’den bu yana faaliyet gösteren Ar-Ge merkezi ise inovasyon ve yeni teknolojilerin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor.

Dijital dönüşüm hamlesi

Şirket, dijitalleşmeyi üretim süreçlerinin merkezine alarak ERP, yapay zekâ ve otomasyon sistemleriyle verimliliğini artırıyor. Akıllı üretim uygulamalarıyla rekabet gücünü korumayı hedefliyor. Ermetal Şirketler Grubu, üretim gücü, ihracat performansı ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.