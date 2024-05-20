BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. A. Alper Özalp, Hüner Alüminyum Ar-Ge ekibinin yürüttüğü elektrikli araçlar için batarya kutusu geliştirme ve imalatı projesinde görev alıyor. Önceki yıl başlatılan proje ortaklığı kapsamında 2023 yılı 2. Dönem çağrısına yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. TÜBİTAK, “Yüksek verimli çevreye duyarlı batarya üretim süreçlerinin geliştirilmesi” ve “Enerjiyi daha verimli kullanma imkânı sağlayacak yüksek verimli batarya yönetim sistemlerinin geliştirilmesi” hedefleri kapsamında çalışmanın desteklendiğini açıkladı.

Prof. Dr. Alper Özalp, yürütülecek tüm imalat çalışmalarının Hüner Alüminyum bünyesinde olacağını aktardı. Proje kapsamında firma bünyesinde batarya kutusu testlerine yönelik kapsamlı bir test laboratuvarının kurulacağı bilgisini de paylaşan Özalp; “Proje hedefindeki batarya kutusu ile batarya kutusu üretimine yönelik imalat yönteminin hayata geçirilmesi ile hem Hüner Alüminyum’un ihracat kulvarındaki büyümesine destek verilecek, hem de firmanın uluslararası markalaşma hedeflerine katkı koyulacaktır” diye konuştu.