Via Premium Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Yılmaz, konusunda uzman doktorlar ve turizm profesyonellerinden aldıkları güçle, hasta ve hasta yakınları için uzun yıllardır uluslararası standartlarda hizmet verdiklerini söyledi. Sağlık turizmi alanında farkındalık yaratmak ve uluslararası hasta tedavi hizmetlerini tanıtmak amacıyla bu tarz etkinlikler yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Dünyanın her noktasına kalite sağlık hizmeti ulaştırma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm branşlarda ayrıcalıklı sağlık hizmeti sunuyoruz. Son teknoloji ile donatılmış anlaşmalı hastanelerimizde, tıbbi ve etik ilkelerden ödün vermeden, dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerimiz için samimi, güvenli ve kaliteli bir medikal seyahat imkânı sağlıyoruz. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, ekonomik ve çözüm odaklı hizmet politikasıyla, insan sağlığına değer katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Alanında uzman hekimleri farklı ülkelerde ilgililerle bir araya getirerek, sağlık hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını dile getiren Yılmaz, “Bu doğrultuda Bulgaristan’da bir etkinlik düzenledik. ‘Genel Cerrahi’, ‘Estetik ve Plastik Cerrahi’, ‘Göz Hastalıkları’, ‘Diş Hastalıkları’, ‘Saç Ekim’, ‘Ortopedi & Travmatoloji’ ve ‘Kardiyoloji’ alanında tecrübeli hekimlerle ilgilileri buluşturduk. Rosslyn Dimyat Varna Hotel’de gün boyu süren etkinlikte katılımcılar merak ettikleri konularda birebir hekimlerimizden bilgi alma şansını yakaladı ve yüz yüze danışmanlık hizmeti ile sağlık sıkıntıları hakkında doğrudan bilgi edindi. Etkinliğimiz oldukça keyifli ve verimli geçti” diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık turizmiyle ilgili hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak için çalışmalarına hızla devam edeceklerini belirten Yılmaz, farklı ülkelerde etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.