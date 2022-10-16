Zirve 23'te üniversiteliler ile üst düzey isimleri bir araya geldi

Ulaşım, teknoloji, hızlı tüketim, spor, medya, denetim ve danışmanlık alanlarında lider isimlerle 2 bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine seslenen Zirve 23, Volkswagen Arena'da ikinci kez kapılarını açtı.

İki yıl boyunca devam edecek gerçek deneyim odaklı programın açılışında konuşan 23 Direktörü Furkan Filiz, geçen yıl salgının birçok belirsizlik içinde "bir hayalin ilk adımı olarak" hayata geçirildiğini belirterek, organizasyonun ismini üniversiteden mezun olunan 23 yaşından ve Michael Jordan, David Beckham, Lebron James gibi sporcuların forma numaralarından aldığını söyledi.

Bugün 12 bin 500 başvuru arasından seçilen 2 bin 500'den fazla üniversiteli ile bir arada olduklarını dile getiren Filiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 2 bin 500 kişinin ortak özelliği nedir diye soracak olursanız hepinizin bir derdi olması ve daha güzeli, daha iyisi için bir harekete geçme motivasyonu. Kendinizle yüzleşerek eksik noktalarınızı geliştirmeye dair bir çaba içerisinde olmanız. Sadece okul başarısı, cv odağında değil, gelişim odağında bir motivasyon içinde olmanız. Bu birlikteliğin enerjisini de hepimiz hissedebiliyoruz."

Furkan Filiz, şu bilgileri verdi:

"Zirve sonrası seçilen 23'lüler 2 yıllık bir programa dahil olacak. İlk yıl Akademi 23 ve Atölye 23'e katılımcı olarak ikinci yıl ise düzenleyici olarak. İlk yıl dahil olduğunuzu gelecek yıl yaşatarak devam eden bir döngü. Öğrendiğinizi paylaştığınız bir serüven. Harvard Business School ile birlikte geliştirdiğimiz Akademi 23 konseptiyle farklı sektörlerden firmalarla online eğitimler, saha ziyaretleri, vaka çalışmaları ve CEO'lar ile buluşma fırsatını yakalayacaksınız."

Togg CEO'su Karakaş'tan gençlere tavsiyeler

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise etkinliğin açılışında yaptığı "Cesaret" başlıklı konuşmasında, iş hayatında korkmanın yol açabileceği handikaplardan bahsederek, korkunun üzerine bilgiyle gidilmesi gerektiğini söyledi.

Start-up mantalitesiyle hayata bakmanın avantajından bahseden Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Baktığınız zaman bazıları için bir kabus: O hızı yakalayamayanlar için. Bazıları için fırsat demek. Biz bunu fırsat olarak görüyoruz. Çünkü paradigmaların değiştiği bir dönemde biz ürün ve hizmetlerimizle hızlı ve inovatif bir şekilde, etrafımızda oluşturduğumuz ekosistemimizle çok daha farklı kullanıcının beklentilerini karşılayan ürünler hayata geçirebiliriz."

Karakaş, "Duygusal istikrarınızı geliştirin. Belirsiz ortamlarda çeviklikle ilerleyin, yeni fikirleri paylaşmaktan çekinmeyin. Kişiler arası etkileşiminizi artırın, birleştirici olun. Güven oluşturun, söylediğinizi yapın, yaptığınızı söyleyin. Etkili iletişim için dinleyin, anlayın, açık ve net olun." ifadelerini kullandı.