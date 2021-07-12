Yeşilova Holding, Avrupa Alüminyum Birliği’ne üye olan 3. Türk Firması oldu

1975 yılından bu yana alüminyuma hayat veren Yeşilova Holding, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin (TALSAD) Avrupa Birliği içerisindeki üst kuruluşu olarak kabul edilen Avrupa Alüminyum Birliği’ne (EAA) kabul edildi. Avrupa'daki alüminyum endüstrisini temsil eden ve Türkiye’de sektörün önde gelen birkaç kuruluşunu üyesi kabul eden Avrupa Alüminyum Birliği’ne direkt üyeliğin, Yeşilova adına prestijli bir durum olduğunun altını çizen Yeşilova Holding Grup İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, başarılı iş proseslerinin, vizyoner AR-GE projeleri sayesinde sürekli iyileşme sağlayacağını ve böylece alüminyum sektörüne katkılarının durmaksızın gelişeceğini aktardı.

Yalçın Yeşilova “Bugün şirketlerimizin ana maddesini oluşturan alüminyumun ihtiyaçlara göre işlenmesi yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz başarılarla hedeflenenin üzerinde bir performans gösterdik. Yeşilova Holding olarak alüminyum sektöründe ilkleri hayata geçirmiş bir firmayız. Kurulduğumuz günden bugüne ‘İş Birliği & Sinerji’ parolasıyla planlı ve hedefli bir ekip olarak hareket ediyoruz. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve güven ile çıktığımız bu yolda, itibarımızı kuvvetlendirerek başarılı işlere imzamızı atıyoruz. Yeniliğe, inovasyona önem vererek sürekli büyümemizi devam ettiriyoruz. Tüm yatırımlarımızın ve emeklerimizin neticesi olarak Avrupa’da sektörün önemli kuruluşlarının arasında yer aldığı Avrupa Alüminyum Birliği’ne kabul edilmek bizler için çok önemli” dedi.

EKSTRÜZYON ALANINDA TÜRKİYE’DE İLK 3’TEYİZ

Avrupa Alüminyum Birliği’nde ekstrüzyon alanında 3. Türk firma, bütün alanlarda ise 4. Türk firma olarak yer aldıklarını aktaran Yeşilova, “Alüminyum sektörünü Avrupa’da temsil eden Avrupa Alüminyum Birliği’nde yer almak hem ülkemiz hem şehrimiz hem de şirketlerimiz adına gurur verici. Ancak görevimiz burada bitmiyor aksine bu noktada başlıyor. Bundan sonrası için birlikteki aktif çalışmalara dahil olup katkı sağlayarak organizasyondaki Türk sanayici kimliğini en iyi şekilde temsil etmeli, güçlendirmeli, sayımızın artması için heveslendirici olmalıyız. Alüminyum yolculuğumuzda bizlere eşlik eden tüm Yeşilova Holding Ailesi’ne, bizi tercih eden markalara, paydaşlarımıza, çözüm ortaklarımıza katkıları için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.