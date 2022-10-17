Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 1 trilyon lirayı aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı eylül ayına ilişkin "Finansal Piyasa Özet" verileri açıklandı.

Buna göre, yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 1 trilyon lirayı aşarak tarihi rekor seviyeye ulaştı. Yerli yatırımcıların 2021 sonunda 524,7 milyar lira olan pay senedi varlıkları, 9 ayda yüzde 97,4 artarak 1 trilyon 36 milyar liraya çıktı. Söz konusu artış son bir yılda ise yüzde 157 arttı.

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki büyüme, gerek yıllık gerekse 9 aylık enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Veriler, pay senetlerine yatırım yapan yerli yatırımcıların tasarruflarının enflasyon karşısında korunduğunu gösterdi.

Eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 36 milyar lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının, 498 milyar lirasının kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere, 537 milyar lirasının ise bireysel yatırımcılara ait olduğu görüldü.

Borsa İstanbul pay senedi piyasasında, bakiyeli yatırımcı sayısı da artmaya devam ediyor. 2021 sonunda 2 milyon 355 bin olan bakiyeli yatırımcı sayısı, 9 ayda 313 bin artarak eylülde 2 milyon 688 bine çıktı.

Geçen yılın sonunda 7 trilyon 757 milyar lira olan yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları, 9 ayda yüzde 60,1 büyüyerek 30 Eylül itibarıyla 12 trilyon 420 milyar liraya yaklaştı. Eylül 2021 ve Eylül 2022'yi kapsayan bir yıllık dönemde ise yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 103,5 büyüdü.

Yılın 9 ayında yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek oranlı büyüme, pay senetlerinin yanı sıra TL mevduatlarda yaşandı. Kur Korumalı Mevduat uygulamasının etkisiyle bu yılın başından itibaren yerli yatırımcıların TL mevduatları istikrarlı bir şekilde büyüdü. 2021 sonunda 1 trilyon 829 milyar lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatlarındaki varlıkları, 9 ayda yüzde 97,5 artarak eylül sonunda 3 trilyon 613 milyar liraya çıktı.

TSPB verilerine göre, 2021 sonunda 682,8 milyar lira olan yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise 9 ayda yüzde 41,7 artarak 967,9 milyar liraya çıktı. Veriler yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında 9 ayda yaşanan büyümenin 3. çeyrekte hızlandığını gösterdi.