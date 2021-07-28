Yerel zincirlerin gözü kulağı perakende yasasında

Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, kapanma sonrası normalleşme sürecindeki market satışlarını değerlendirdi.

Mayıs ve haziranda geçen yılın aynı dönemine göre perakende satışların arttığını kaydeden Düzgün, mayısta yerel zincir marketlerin genelinde yüzde 25'lik artış yaşandığını, haziranda durumun stabile geçtiğini bildirdi.

Düzgün, "Normalleşme süreci çerçevesinde restoranların açılmasıyla ev dışı tüketim kanalından gelen artış azaldı. Hazirandaki satışlar piknik, mangal ve tatil ürünlerinde artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Zincir marketlerdeki satışların Kurban Bayramı'ndan önceki hafta yüzde 28, bayram haftasında yüzde 18 arttığını anlatan Düzgün, bu dönemde vatandaşların en çok gazlı içecek, ayran, tatlı, baharat ve çeşni, mutfak yardımcı malzemeleri ile un satın aldığını bildirdi.

Düzgün, bayramda memleketine ve tatiline giden vatandaşlar nedeniyle İstanbul'daki satışların yüzde 10 düştüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Satış ağırlığı ise bayram şekeri, ikramlıklar, sebze-meyve, yoğurt, soğuk içecek üzerine oldu. Ege Bölgesi'nde bakliyat ürünlerinde yüzde 25, şarküteride yüzde 26, manav ürünlerinde ise yüzde 15 artış gözlemledik. İç Anadolu Bölgesi'nde et satışlarıyla birlikte süt ürünleri ve Ayçiçek yağı ürün grubunda ciddi talep artışı görüldü. Geçen yıla kıyasla yüzde 29'luk satış artışı yaşayan Karadeniz Bölgesi'nde ise market arabalarında en çok sebze-meyve, süt ürünleri, temizlik, şarküteri, atıştırmalık ürünler yer buldu."

- Perakende ticareti yasayla garanti altına alınacak"

TPF Başkanı Düzgün, üzerine uzunca bir süredir üzerinde çalışılan Perakende Yasası'na değinerek, salgın nedeniyle ticari faaliyetlerini azaltan ya da tamamen durduran işletmelerin normalleşme adımlarıyla birlikte nefes almaya başladığını vurguladı.

Binlerce işletmecinin gözü ve kulağının perakende yasasında olduğunu kaydeden Düzgün şu ifadeleri kullandı:

"Perakende ticaretinin yasa ile en kısa sürede garanti altına alınmasıyla işletmecilerimiz, esnafımız derin bir nefes alacak; rekabet avantajı kazanacak. Tüketiciler ile gıda perakendecilerini karşı karşıya getiren konularda da bazı önlemler alınmalı. Ekonomik olumsuzluklarda perakende işletmeleri sorunun kaynağına inilmeden sorgulanıyor. Sektörümüzdeki olumsuzluklara rağmen işletmecilerimiz pek çok alanda katma değer sağlamaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte ürün fiyatlarındaki artışın, shrinkflasyonun (gramaj düşürmenin) sona ermesi, yaşanması muhtemel olan kuraklık nedeniyle üretim ve ürün temininde, ihracatta gerekli tedbirlerin alınması müşterilerimiz ile bizi karşı karşıya bırakmayacak. Bu konularda da destek bekliyoruz."