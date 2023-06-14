Yeni YEKA alanı ilan edildi

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir'in İvrindi ile Savaştepe ilçeleri, İzmir'in Bergama ilçesi ve Manisa'nın Soma ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.