Yazılım ve oyun ihracatına yönelik yeni destek paketi geliyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yazılım ve oyun sektörlerine özgü E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) destek programı hazırlandığını açıklarken, konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, hizmet sektörlerinin dış ticaretteki önemi her geçen gün artıyor, 2010 yılından beri, yıl bazında hizmet ticareti mal ticaretinden daha hızlı büyüme gösteriyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu ve bilişim sektörü bu çerçevede ele alınmaya başlandı.

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, yeni pazarlara açılmaları ve uluslararası arenada rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla yurt dışına yönelik gerçekleştirecekleri harcamalar Bakanlık tarafından destekleniyor.

Bakanlık, yeni dönemde dünyada ve ülkede yaşanan ekonomik dönüşümler ve öngörülen hedefleri göz önüne alarak ihtisaslaşmaya dayalı destek unsurlarını ön plana çıkarmayı hedefledi.

Bu kapsamda, dünyada uygulanan iyi örnekler dikkate alınarak, bilişim sektörünü stratejik bir vizyonla adım adım yurt dışına açacak ve ülkeye döviz kazandıracak bir çalışma için hazırlık yapıldı.

Bakanlık, hizmet ve bilişim sektörüne yönelik destekleri yeni bir anlayışla ve stratejik olarak ele almayı, uygulamaya dair hususlarda birtakım kolaylaştırmalar yapmayı ve etkin olmayan bazı destek unsurlarında da iyileştirmeler yapmayı planladı. Bu çerçevede gerekli çalışmalar tamamlanarak mevzuat taslakları hazırlandı.

Bu süreçte sektörde yurt dışına yönelik faaliyet gösteren iş birliği kuruluşları, dernek ve birlikler, firmalarla 100’den fazla görüşme ve toplantı yapıldı.

Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörlerdeki firmalar yeni destek programının odak noktası olarak belirlendi. Böylelikle desteklerden faydalanan şirketlerin kapsamının genişletilmesi de sağlanacak.

Yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı şehir sistemi hizmetleri, telekomünikasyon, veri merkezi, bulut ve iletişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, bilişim mühendislik hizmetleri ve dijital aracılık platformları hizmetleri gibi potansiyeli olan alt sektörler de bundan sonra desteklenecek. Bakanlık, böylece bilişim alt sektörlerinin tamamını kucaklayarak, ihracatın tüm ülke geneline yayılmasını amaçlıyor.

Yeni çalışmayla, ihracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma destekleri, ihracatta pazarlama ve pazarda tutundurma destekleri ve yüksek katma değere yönelik E-Turquality Desteği ile 3 aşamalı destek programı tasarlandı.

Yeni destek programının ulaşılması kolay, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması da öngörüldü.

Son aşamada, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel "unicorn"ların oluşturulmasına yönelik "terzi işi" anlayışla bilişim sektörüne özel yeni destek unsurlarını içeren Bilişimin Yıldızları Programı desteği de hayata geçirilecek.

Mevcut desteklerin kapsamı ve oranları artırılıyor

Önceki destek programlarından edinilen tecrübeler ve sektörel talepler çerçevesinde yeni E-Turquality Programı ile mevcut Turquality desteklerinin kapsamını genişletilirken, bazı destek oranlarında ve üst limitlerinde artış sağlanması hedeflendi.

Bu kapsamda, hayata geçirilmesi planlanan bazı yeni destek unsurları şöyle:

"Teknohızlandırıcı iş birliği kuruluşu proje desteği, uluslararası katma değerli bilişim yüklenici proje desteği, yurt dışı ihale desteği, uluslararası teknoloji pazarlama ofisleri desteği, hizmet pazarlama platformlarına üyelik desteği, yazılımcılar için simülatör/test ekipmanı kiralama desteği, yurt dışı oyun, dizi ve filmlerde Türk ürün yerleştirme desteği, yurt dışı arama desteği, yurt içi uluslararası fuar desteği, veri merkezi desteği, yıldız yurt dışı ofisleri desteği, yurt dışında yerleşik şirkete ait oyun/yazılım/aracılık platfomu alımına yönelik danışmanlık desteği, patent/fikri mülkiyet hakkı alım desteği ve yazılım/oyun/mobil uygulama test desteği."

Ayrıca, bilişim sektörünün yurt dışına açılımında girdi olarak yerli ve milli yazılım, donanım ve hizmetlerin kullanılmasının teşvik edilmesi için yerli malı kullanımı desteği de verilecek.

E-Turquality programının etkin ve verimli yönetilmesi, kurumsallaşması, izleme ve performans analizinin takibi amacıyla mekanizmalar da oluşturulacak. Böylece bilişim sektörüne aktarılan kamu kaynakları hesap verilebilirlik çerçevesinde, etkin ve verimli kullanılacak.

Bakanlık, çok kısa sürede yeni desteklerin tanıtımının yapılmasını planlıyor.