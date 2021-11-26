Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,13 değer kaybetti
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|-1,13
|374
|179
|193
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|-1,17
|15
|8
|7
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|-1,48
|89
|30
|59
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|-1,04
|72
|33
|37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|-2,45
|36
|0
|36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-2,12
|70
|45
|25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|-0,49
|42
|25
|17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|-4,73
|12
|0
|12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,04
|38
|38
|0
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,34 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF" ve yüzde 2,17 ile "Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,173977
|2,73
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|18,410228
|2,34
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|19,374234
|2,17
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|23,107312
|1,48
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,930547
|1,46
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,373097
|1,41
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,041683
|1,25
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|2,303639
|1,22
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,738037
|1,14
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,029788
|1,11
En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,98 ile "İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon”, yüzde 4,92 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 4,86 ile "QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,173438
|-4,98
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026338
|-4,92
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,138140
|-4,86
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,160738
|-4,82
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|15,229304
|-4,80
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,732760
|-4,79
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,056941
|-4,79
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|4,286075
|-4,77
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,096248
|-4,76
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,188821
|-4,75
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