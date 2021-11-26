Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -1,13 374 179 193 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları -1,17 15 8 7 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -1,48 89 30 59 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -1,04 72 33 37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -2,45 36 0 36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -2,12 70 45 25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,49 42 25 17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -4,73 12 0 12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 38 38 0

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,34 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF" ve yüzde 2,17 ile "Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,173977 2,73 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 18,410228 2,34 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 19,374234 2,17 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 23,107312 1,48 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,930547 1,46 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 2,373097 1,41 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,041683 1,25 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 2,303639 1,22 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 22,738037 1,14 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,029788 1,11

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,98 ile "İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon”, yüzde 4,92 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 4,86 ile "QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: