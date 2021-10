Üreten kadınlara Yıldırım'dan destek

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘Şükraniye Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’ ve ‘Her Dem Kadın Kooperatifi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, MHP Yıldırım ilçe teşkilat temsilcileri, meclis üyeleri, kadın kooperatifi üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

“YILDIRIMLI KADINLARA MESLEK ÖĞRETİP İSTİHDAMA KAZANDIRIYORUZ”

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, kadınları hayatın her alanında destekleyen çalışmalara imza attıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak bir taraftan şehrin dönüşümü için çaba sarf ederken öte yandan Yıldırımlı vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerde kadınları ve çocukları önceliyoruz. Kadınlarımıza yönelik, Yıldırım’da hayata geçirdiğimiz onlarca proje içinde belki de bizim için en özel olanı ‘Kadın Girişimcilik Merkezleri.’ Mahalle bazlı kurulan bu merkezlerde; kadınlarımıza meslek öğretiyoruz, istihdam olanağı sağlıyoruz, ürünlerini kendileri satmak isteyen kadınlarımıza E-ticaret eğitimi veriyoruz. Ayrıca, gelire ihtiyacı olan ancak kurslara katılamayan kadınlarımızın da evlerine fason iş vererek, ev ekonomilerine destek sağlıyoruz. Bu merkezler, kadınlarımızın sosyalleşmesi açısından da önemli bir görevi yerine getiriyor. 15 farklı noktada kurduğumuz kadın girişimcilik merkezimiz ile Yıldırımlı kadınlara hizmet sunuyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yılın sonuna kadar bu sayıyı 20’ye çıkararak, daha fazla kadınımıza fayda sağlamak” ifadelerini kullandı.

‘ÜRETEN KADINLARA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Kadın girişimcilik merkezlerinin yanı sıra kadın kooperatiflerine de büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdam kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerini değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına da öncülük edip, destek oluyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal 3'ü ticari olmak üzere 7 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı yakın zamanda 14’e çıkarmak. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz. Kadınlarımıza imkân verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yok. Yaptıklarımızın yanı sıra, bu yolda yapacak daha çok işimiz var. İnşallah çalışan ve üreten kadınlara desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

AK Parti'nin, kadının toplumda daha aktif rol alabilmesi için önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, “Cumhurbaşkanımız, ‘Kadını dışlayan toplum güç potansiyelinin yarısını kaybetmiştir’ der. Bunun için kadına yönelik çalışmalar oldukça kıymetli. Başta Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz olmak üzere bu projede emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Merkez ve kooperatiflerin sayısının her geçen gün artması Bursa’nın bu konuda ne kadar büyük mesafe kat ettiğini gösteriyor. Ben şunu ifade etmek istiyorum; iyi işler iyi takımlarla çıkar. Bursa’da gerçekten iyi bir ekip var. Bu ekip birlikte güzel işler başarıyor. Bugün de burada kadın girişimciliği ve kadın kooperatifleri adına önemli bir adımı daha sizlerle birlikte atmış olacağız. Kadınlarımızın yüzleri hep gülsün, hayırlı bereketli bir merkez olsun” diye konuştu.

“KOOPERATİFLER AYNI ZAMANDA KADIN İSTİHDAMININ DA ANAHTARI”

Şükraniye Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Her Dem Kadın Kooperatifi’nin Yıldırım’a hayırlı olmasını dileyen Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Biz biliyoruz ki nerede bir başarı hikâyesi varsa orada yerel yönetimlerin de desteği var. Kadın kooperatiflerinin sayısı Yıldırım’da her geçen gün artıyor. Kooperatifler aynı zamanda kadın istihdamının da anahtarı. Burada kadın istihdamı sağlanıyor. El birliği ile üretim sağlanıyor. Bu çok önemli bir hizmet. Yıldırım Belediyesi’ne böylesi bir hizmeti ilçeye kazandırdığı için teşekkür ediyorum ve yeni girişimcilik merkezimize ve kadın kooperatifimize başarılar diliyorum” dedi. Yıldırım Belediyesi’nin kadınlara yönelik önemli işler yaptığının altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Bu güzel mekânın oluşmasında katkısı olan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a ve ekibine çok teşekkür ederim. Her şeyden öte evlerinde eşlerine, çocuklarına mihmandarlık yapan ama bundan öte aile ekonomisine, şehir ekonomisine katkı vermek adına bu fedakârlığı gösteren kadınlarımızın her birini kutluyorum” ifadelerini kullandı. Her Dem Kadın Kooperatifi Başkanı Nesrin Aydın ise, “Kadınların istihdama kazandırılması için verdikleri desteklerden ötürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’a ve biz Yıldırımlı kadınlara her daim desteğini sürdüren Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi. Açılış programı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve katılımcıların ‘Şükraniye Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’ni ve ‘Her Dem Kadın Kooperatifi’ni gezmesiyle sona erdi.