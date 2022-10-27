Türkiye'nin ihracatı eylülde 22 milyar 612 milyon dolara ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 yükselerek 32 milyar 208 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 9 milyar 595 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Eylül 2021'de yüzde 88,8 iken geçen ay yüzde 70,2'ye geriledi.

İhracat, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artışla 271 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-eylül döneminde yüzde 156,3 artışla 83 milyar 97 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Eylül 2021 döneminde yüzde 83,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,4'e geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, eylülde yüzde 4,4 artarak 19 milyar 901 milyon dolardan 20 milyar 779 milyon dolara yükseldi.

Eylülde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 10,9 artarak 18 milyar 571 milyon dolardan 20 milyar 602 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, eylülde 177 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 7,6 artışla 41 milyar 381 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 olarak kayıtlara geçti.