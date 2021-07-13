Türkiye'den 6 ayda 4,1 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracı...

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, dünyanın gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenen Anadolu toprakları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

Türkiye'nin önemli ihraç kalemleri arasında bulunan sektördeki ihracatçılar, sınırları aşan çalışmalarıyla her geçen gün ticaretlerine yeni pazarlar kazandırıyor, mevcut pazarlarındaki hakimiyetini güçlendiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen küresel anlamda sektördeki dış satımını artıran Türkiye, yılın ilk yarısında ihracatını gerçekleştirdiği 4 milyon 972 bin 430 ton üründen 4 milyar 155 milyon 643 bin dolar gelir elde etti. İhracatçılar, geçen yılın aynı dönemine göre değerde 11,12, miktarda ise 19,7 büyüme kaydetti.

Bu dönemde bisküvi-pastadan 582 milyon 603 bin dolar kazanan Türkiye, bitkisel yağlardan 555 milyon 313 bin dolar, buğday unundan ise 492 milyon 898 bin dolar kazanç sağladı.

- Sektörün en faza ihracatı Irak'a

Söz konusu süreçte 202 ülke ve serbest bölgeye ürün gönderen Türkiye, en fazla ihracatı 656 milyon 364 bin dolarla Irak'a yaptı. Irak'ı 272 milyon 8 bin dolarla Suriye ve 236 milyon dolarla ABD takip etti. Suriye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,4 yükseldi.

İhracatçı birliklerine göre en fazla ürünün ihracatını, 1 milyar 210 milyon 717 bin dolarla GAİB üyesi firmalar gerçekleştirdi.

- "Desteklerin devam etmesini istiyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Türk ihracatı açısından önemli olduğunu söyledi.

Özellikle Kovid-19 salgınıyla gıda ihtiyacı konusunda hububat ve bakliyat sektörünün öneminin dünyaca anlaşıldığını ifade eden Altunkaya, Türkiye'nin sektörde geçen yıl 7 milyar dolar üzerinde ihracat yaptığına dikkati çekti.

Altunkaya, sektörün başarılı bir yıl geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 6 ayında 4 milyar 155 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yıl sonunda 8,5 milyar dolar bandında ihracat gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Kovid-19 salgınıyla birçok ülke sorunlar yaşadı. Ülkemizde sektörümüzde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığımızın girişimleriyle tarıma daha çok yatırım yapıldığına ve desteklendiğine hepimiz şahit olduk. Bundan sonra bu desteklerin devam etmesini istiyoruz. Dünyada ve ülkemizde kuraklık ciddi bir şekilde boy gösteriyor. Kuraklık ve sulamayla ilgili çiftçilerimizi desteklemek gerekiyor."