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TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi

AA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Hakkari'deki saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Ekonomi 11.12.2021, 09:31
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi

AA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Hakkari'deki 15 bin 402 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak.

#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı #TPAO
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