Ticaret Bakanı Muş: Pakistan ile ticaretimiz yüzde 22,5 arttı

Türkiye-Pakistan İş Forumu, TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı. Toplantıya, Bakan Muş'un yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile iki ülkeden yetkililer katıldı.

Bakan Muş, yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yaklaştığını belirterek, "2021 yılında Kovid-19 salgınına rağmen Pakistan ile ticaretimiz bir önceki yıla göre yüzde 22,5 artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a yaptığı ziyaretlerde 5 milyar dolar hedefi konulmuştu. Bu yılın ilk 4 ayına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7'lik bir artış söz konusu. Bu sevindirici ama seviyenin çok gerisindeyiz." dedi.

İki ülke iş dünyasının beklediği ve müzakerelerinin yürütüldüğü ticaret anlaşmasında sona yaklaşıldığı bilgisini veren Muş, söz konusu anlaşmayla ilk olarak 5 milyar dolarlık hedefin, ardından da yeni hedeflerin aşılacağına inandıklarını söyledi.

"Doğrudan yatırımları 1 milyar dolar civarında"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Pakistan heyetine TOBB'un çalışmalarını anlattı.

Türkiye ile Pakistan'ın her alanda yakın ilişki içinde olmasına rağmen aradaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Karşılıklı yatırımlarımız da istediğimiz seviyede değil. Türkiye'nin Pakistan'daki toplam doğrudan yatırımları 1 milyar dolar civarında. Türkiye'de toplam 233 Pakistan sermayeli firma bulunmaktadır. 2000-2020 döneminde Pakistan firmalarının ülkemize yaptığı doğrudan yatırım miktarı 691 milyon dolar civarındadır. Müteahhitlik firmalarımız tüm dünyada olduğu gibi, Pakistan'da da önemli projeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 3,5 milyar dolar tutarında 71 proje firmalarımız tarafından başarıyla tamamlandı."

Hisarcıklıoğlu, iş birliği kapsamında Türkiye-Pakistan Ticaret Odası Forumu’nu kurduklarını, firmaların yaşadığı sorunları bu forumda görüşüp, sonra iki ülke hükümetlerine sunduğunu bildirdi. uygulaması, ticaretin önünde ciddi bir engel olarak karşımızda duruyor. Hiç olmazsa iş dünyasını bu vize sorunundan kurtarmamız lazım. Bize destek olun. Daha fazla karşılıklı ticaret yapalım." değerlendirmesinde bulundu.

"Her türlü ticari tecrübeyi paylaşmaya hazırız"

Türkiye'nin ihracatının yüzde 90’ından fazlasının sanayi ürünü olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bunların yarısını da Avrupa ve ABD gibi, rekabetin en yüksek olduğu ülkelere yaptıklarını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, her türlü ticari tecrübeyi paylaşmaya hazır olduklarına işaret ederek, "Müteahhitlik sektöründe Çin'den sonra en güçlü ülke Türkiye. Özellikle de Pakistan-Çin ekonomi koridoru kapsamındaki altyapı yatırımlarında, Türk müteahhitleri olarak daha fazla pay almak isteriz." diye konuştu.