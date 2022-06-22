Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 5 ayda 4,4 milyar dolarlık rekor ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,2 artarak 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20,4 artarak 102,5 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 242,6 milyar dolara çıktı.

Geçen yılın mayıs ayında 743 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,2 artışla 767 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Tekstil ve ham maddeleri sektörü, Ocak-Mayıs 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 4 milyar 409 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 316 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 132 milyon dolarla Gaziantep ve 87 milyon dolarla Bursa takip etti.

Sektör mayısta en fazla dış satımı İtalya'ya yaptı

Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 73 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 45 milyon dolarla ABD ve 44 milyon dolarla İspanya izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 316 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 117 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci, 99 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

Mayısta 166 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından da yüzde 4 pay aldı.

"Dünyanın en büyük ilk 3 ihracatçısından biri olmayı hedefliyoruz"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Türk tekstil sektörü olarak 2021 yılında kırdıkları Cumhuriyet tarihi rekorunu tazeleme hedeflerine ulaşmak için hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Sektörümüz 2022 yılına iyi bir başlangıç yaptı. 2022 yılının ilk 5 ayında her ay bir önceki ay gerçekleştirdiğimiz ihracat değerini aşarak aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarına ulaştık. Yıl sonunda ise 15 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yine bu yılın sonunda ihracat pazarlarımızın en az yüzde 85’inde ihracat artışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Öksüz, İTHİB olarak küresel ihracatta Türkiye’nin payının artması ve pazar çeşitliliği sağlanması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sektörel ticaret ve alım heyetleriyle firmalarımızı küresel markalarla buluşturduğumuz çalışmalarımızın yanı sıra ABD’de kumaş sektörü özelinde İhracatçı Birlikleri arasında organize edilen tek sektörel ihraç ürünleri fuarı konumundaki I of the World-New York fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 3. kez gerçekleştireceğimiz fuarımız 20-21 Temmuz tarihleri arasında kapılarını açacak. Gerçekleştireceğimiz fuarın da etkisiyle bu yıl ABD’ye 1 milyar doların üzerinde ihracata rahatlıkla ulaşacağımızı öngörüyoruz."

Sektörün en önemli gündem maddesi ve önceliği olan sürdürülebilirlik konusunda İTHİB olarak sektörü ileri taşıyacak birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Öksüz, "İhracatta pazar çeşitliliği sağlayacak heyetlerimiz ve fuarlarımız, katma değer artışı sağlayacağımız projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimiz ile orta vadede Türk tekstilini bir dünya markası haline getirmeyi ve dünyanın en büyük ilk 3 ihracatçısından biri olmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.