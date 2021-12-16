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TCMB'nin faiz indirim kararı sonrası dolardan tarihi zirve

TCMB'nin 100 baz puan indirme kararı sonrası dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Faiz indirme kararır sonra tırmanışa geçen dolar 15,6690 seviyelerini görerek zirve yaptı.

Ekonomi 16.12.2021, 14:13 16.12.2021, 14:20
TCMB'nin faiz indirim kararı sonrası dolardan tarihi zirve

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü. Karar sonrası yükselişe geçen dolar kuru 15,6690 seviyelerini görerek yeni rekor kırdı. 

#Dolar #TCMB #FAİZ
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