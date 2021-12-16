Son Dakika
TCMB'nin faiz indirim kararı sonrası dolardan tarihi zirve
TCMB'nin 100 baz puan indirme kararı sonrası dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Faiz indirme kararır sonra tırmanışa geçen dolar 15,6690 seviyelerini görerek zirve yaptı.
Ekonomi 16.12.2021, 14:13 16.12.2021, 14:20
TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü. Karar sonrası yükselişe geçen dolar kuru 15,6690 seviyelerini görerek yeni rekor kırdı.
5
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1333'üncü sayı
Aralık 2021
Eko Haber - 132'nci sayı
Aralık 2021
Eko Haber - 1331'inci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1330'UNCU SAYI
Kasım 2021
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021