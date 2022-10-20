Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 100'üncü yılın bütçesi, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı
TCMB, yeni faiz oranını 10,5 olarak açıkladı.
Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'e çekti.
Ekonomi 20.10.2022, 14:06 20.10.2022, 14:13
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekti.
TCMB açıklamasında "Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." denildi.
Açıklamada, "İmalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların, iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlı olan etkileri yakından takip edilmektedir. Kredi, teminat ve likidite politika adımları, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
18
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1377'nci Sayı
Ekim 2022
Eko Haber - 1376'ncı Sayı
Ekim 2022
Eko Haber - 1375'inci Sayı
Ekim 2022