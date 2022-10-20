banner21

banner17

banner28

banner6

Son Dakika

TCMB, yeni faiz oranını 10,5 olarak açıkladı.

Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'e çekti.

Ekonomi 20.10.2022, 14:06 20.10.2022, 14:13
TCMB, yeni faiz oranını 10,5 olarak açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekti.

TCMB açıklamasında "Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." denildi.

Açıklamada, "İmalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların, iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlı olan etkileri yakından takip edilmektedir. Kredi, teminat ve likidite politika adımları, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

#TCMB #FAİZ
Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18