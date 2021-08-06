TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 70 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

İhaleye 150 milyar 140 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.