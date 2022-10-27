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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 65,2 olarak tahmin ediyor
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları yıl sonunda yüzde 65,2 seviyelerine tekabül etmekte" dedi.
Ekonomi 27.10.2022, 11:09
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 65,2, 2023 sonunda yüzde 22,3 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.
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