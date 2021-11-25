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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde." dedi.

Ekonomi 25.11.2021, 20:18
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul’da Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıların daha önce ayarlandığına işaret eden Kavcıoğlu, "Bir olağanüstü gelişme toplantısı değil. Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde." dedi.

#Şahap Kavcıoğlu
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