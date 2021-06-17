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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6060 liradan, avro 10,3490 liradan güne başladı.
Ekonomi 17.06.2021, 09:13
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6060 liradan, avro 10,3490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6040 liradan alınan dolar, 8,6060 liradan satılıyor. 10,3470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,3490 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5370 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3460 lira olmuştu.
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