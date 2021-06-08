Son Dakika
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6290 liradan, avro 10,5120 liradan güne başladı.
Ekonomi 08.06.2021, 09:12
Serbest piyasada 8,6270 liradan alınan dolar, 8,6290 liradan satılıyor. 10,5100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,5120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6300 lira, avronun satış fiyatı ise 10,5150 lira olmuştu.
21
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız