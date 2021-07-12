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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Ekonomi 12.07.2021, 09:12
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6620 liradan, avro 10,2860 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,6600 liradan alınan dolar, 8,6620 liradan satılıyor. 10,2840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2860 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2800 lira olmuştu.

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