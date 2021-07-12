Son Dakika
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Ekonomi 12.07.2021, 09:12
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6620 liradan, avro 10,2860 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,6600 liradan alınan dolar, 8,6620 liradan satılıyor. 10,2840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2860 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6600 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2800 lira olmuştu.
24
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız