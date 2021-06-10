Sanayi ve teknolojinin en inovatif ürünleri Eskişehir Endüstri Fuarı’nda…

Havacılık, savunma ve imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların son teknoloji inovasyon ürünlerinin sergilendiği fuarda, İHA’lardan hidrojen yakıtına kadar geleceğin teknolojilerine yön veren konular bir dizi konferansta ele alınacak. Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Başkanlık bünyesindeki firmalarla birlikte fuara katılma sebeplerinin Eskişehir’in savunma ve havacılık sanayisi şehri olmasından kaynaklandığını belirtti. Demir, Eskişehir Endüstri Fuarı’nın hem şehre hem de sanayi sektörüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye’nin savunma, havacılık ve makine sanayindeki yerli ve milli gücünü ortaya koyan Eskişehir Endüstri Fuarı, 9 Haziran 2021, Çarşamba günü Eskişehir Ticaret Odası-Tüyap Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Eskişehir’in, ilk “Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı” olan Eskişehir Endüstri Fuarı, 12 Haziran 2021, Cumartesi gününe kadar dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen fuar, T.C. Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve KOSGEB’in destek ve iş birlikleri ile düzenleniyor. Eskişehir Ticaret Odası-Tüyap Fuar Merkezi’ndeki toplam 12 bin metrekare alandaki iki salonda gerçekleştirilen fuara, Eskişehir başta olmak üzere Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli gibi Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirlerinden sektör lideri firmaları ile 22 ülkeden 103 marka, 205 firma ve firma temsilciliği katılıyor.

SSB’nin desteklediği özel fuar

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteklediği fuarlardan olan Eskişehir Endüstri Fuarı’nın açılışını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Demir, Eskişehir sanayisinin köklerinin çok eskiye uzandığını belirterek, Devlet Demiryolları ve Havacılık Meslek Yüksekokulları ile Eskişehir’in aynı zamanda sanayinin eğitim merkezi olduğunu dile getirdi. Savunma Sanayi Başkanlığı ve bünyesindeki firmalarla birlikte fuara katılma sebeplerinin Eskişehir’in savunma ve havacılık sanayisi şehri olmasından kaynaklandığını belirten Demir, Eskişehir Endüstri Fuarı’nın hem şehre hem de sanayi sektörüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için Eskişehir’in çok özel bir yeri olduğunu belirterek, Eskişehir’de hem raylı sistemler hem de savunma ve havacılık sanayinin önemli seviyede olması sebebiyle Eskişehir Endüstri Fuarı’nın da ilgiyle karşılanacağını kaydetti.

“Fuarımız önemli fırsatlar sunuyor”

Fuarın açılışında konuşan Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise ilk kez düzenledikleri bu fuarda Eskişehir’in milli ve yerli üretimdeki gücünü ortaya koyacaklarını belirtti. “İhracata dayalı sanayileşme modelini benimseyen Eskişehir, havacılık ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların merkezi konumunda. Bu nedenle fuarımızın ana sektörleri, savunma sanayiine yönelik ürün ve hizmet üreten firmalar ve imalat sanayi olarak belirlendi” diyen Ersözlü, “T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, STM Savunma Teknolojileri, ASELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR Elektrik başta olmak üzere havacılık ve savunma sanayinde faaliyet gösteren önemli firmalar fuarımıza katılıyor. Savunma ve havacılık sanayinin gururu olan bu firmalar ve tedarikçileri beraberinde, makine ve imalat sektörünün lider firmalarının yerli ve yabancı firmalar ile iş birliği yapabilmesi için fuarımız önemli fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

Fuar Eskişehir sanayisini daha geniş kitlelere tanıtacak

Törende konuşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir’in sanayi şehri olduğunu belirterek, bu sebeple Eskişehir Endüstri Fuarı’nın Eskişehirli sanayiciler açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Pandemi döneminde gelişmiş sanayinin varlığının kent ekonomisi için öneminin daha da anlaşıldığını belirten Başkan Küpeli, Eskişehir Endüstri Fuarı sayesinde şehrin sanayisinin daha geniş kitlelere tanıtılacağını kaydetti. Fuarın deyim yerindeyse “AR-GE, Savunma Sanayi ve Teknoloji Fuarı” olduğunu söyleyen Küpeli, fuara katılanların hem Türkiye’nin savunma sanayisinin güçlü firmalarını ve bu firmaların ulaştığı teknoloji düzeyini hem de Eskişehir sanayisinin sahip olduğu endüstriyel yeterlilik ve kabiliyetlerini yakından görme imkanı bulacağını kaydetti.

Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan 2022 yılı için destek talebi

Törende konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ise, endüstrinin Eskişehir’in kimyasında olduğunu vurgulayarak, Eskişehir Endüstri Fuarı’nın Eskişehir’in ileri teknoloji üretim gücü ve tecrübesini ön plana çıkaracağını kaydetti. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek olan ikili iş görüşmelerine değinen Güler, ikili iş görüşmelerinin Eskişehirli sanayiciler için çok önemli iş birliklerine zemin oluşturacağını dile getirdi. Savunma Sanayii Başkanlığı ve bünyesindeki firmaların Eskişehir Endüstri Fuarı’na olan katılım ve desteğinin önemine dikkat çeken Güler, 2022 yılında düzenlenecek olan fuara da Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğini beklediklerini kaydetti. Güler ayrıca, fuar ve ikili görüşmelerdeki iş birliği ve desteği için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e ve Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’ye teşekkür etti.

Son teknoloji, inovatif ürünler sergileniyor

Eskişehir’in, ilk “Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı” olan Eskişehir Endüstri Fuarı’nda havacılık, savunma ve imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların son teknoloji inovasyon ürünleri sergileniyor. Fuara, Eskişehir başta olmak üzere Ankara, Bursa, İstanbul, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli gibi sanayi şehirlerinden sektör lideri firmalar katılıyor. Fuarda 22 ülkeden 103 marka, 205 firma ve temsilciliği de en inovatif ürünlerini görücüye çıkarıyor.

Eskişehir Endüstri Fuarı’na uluslararası alım heyeti organizasyonu kapsamında 37 ülkeden 7 bin 500’e yakın ziyaretçi davet edildi. Fuarın yurt dışı ayağında hibrit fuar olanaklarından yararlanılırken, fuarı fiziki olarak gezemeyen yabancı ziyaretçiler, Tüyap’ın Business Connect platformunu kullanarak katılımcı firmalarla online B2B- ikili iş görüşmesi gerçekleştirebiliyor.

Etkinliklerle dolu bir fuar…

Eskişehir’in, ilk “Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı, dört gün boyunca Türk sanayisinin ve savunmasının geleceğine damga vuracak konularda önemli etkinliklere de sahne olacak. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin önde gelen hocalarının düzenleyeceği konferanslarda, İHA’lardan (insansız hava araçları) geleceğin yakıtı olarak kabul edilen hidrojene kadar birçok geleceğin teknolojisi masaya yatırılacak.

Fuarın ilk gününde öğleden sonra üç konferans gerçekleştirildi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Ay, “Sürdürülebilir Kalkınmada Bor” konulu bir konferans verirken, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezihe Ayas ise “Geleceğin Yakıtı Hidrojen” başlıklı bir sunum yaptı.