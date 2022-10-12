Sanayi üretimi ağustosta yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1 arttı

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 4,05 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 12,4, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,5 azalırken, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,2 arttığı görüldü.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta temmuzda ayına kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.