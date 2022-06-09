Rus e-ticaret sektörü Türk ürünlerini bekliyor

Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformu Ozon Global Direktörü Stepan Gusamov, Rusya’dan ayrılan çeşitli yabancı markalar nedeniyle oluşan yeni fırsatlarla ilgili Türkiye’de bir ofis açtıklarını ve çok sayıda şirketle temasa geçtiklerini anlattı.

Ozon’un geçen yıl elde ettiği 6 milyar dolar ciroyla Rus pazarında önemli bir e-ticaret oyuncu olduğuna işaret eden Gusamov, “Rusya’da oldukça büyük bir perakende sektörü var, Avrupa’da İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın ardından 5’inci sıradayız. 140 milyon kişiyle de oldukça büyük bir nüfusa sahibiz.” diye konuştu.

Pek çok uzmanın, 10-15 yıl içerisinde ürünlerin yarısından fazlasının artık çevrim içi satılacağı konusunda hemfikir olduğunu anlatan Gusamov, “Son dönemde yaşanan olaylar neticesinde piyasadan birçok markanın çekildiğini, faaliyetlerini durdurduğunu veya tümüyle çıktıklarını görüyoruz. Biz ise bir pazaryeri olarak satışlarda düşüş veya müşteri çıkışı görmüyoruz.” dedi.

Rus pazarından ayrılan markaların yerine yenilerinin doldurduğunu kaydeden Gusamov, “Türk sanayisi birçok kategoride ünlü. Giyim, tekstil ve elektronik. Dolayısıyla burada önemli bir sinerji görüyoruz. Ülke çapında bulunan, zamanında teslimat oranı ile iyi bir istikrarlı teslimata sahip 19 bin satış noktasını, uzun yıllardır inşa ettiğimiz bu ağı Türk satıcıların hizmetine sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk şirketlerine sundukları iş modelini de hatırlatan Gusamov, “Örneğin, Türk tarafında bir ortağımız var, bu ortak siparişi kabul etti, Rusya'ya getirdi, Rusya'da ondan aldık ve ardından tüm satış noktalarımıza dağıtıyoruz. Bu, Rusya ile çalışmak için iyi bir potansiyel yaratıyor. Türk girişimciler için Türkiye pazarına sunacağımız bir dizi bu tür ürün mevcut.” şeklinde konuştu.

Türk pazarında bir e-ticaret şirketi olarak faaliyet göstermeyi planlayıp planlamadıklarına yönelik soruyu yanıtlayan Gusamov, “Bunu ihtimal dışı görmüyoruz, ancak odak noktamız şu anda Türk ürünlerini Rus pazarına getirmek. Türk e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren, kendi ekosistemlerini ve altyapılarını kurmuş büyük ve saygıdeğer oyuncular var.

Gusamov, Türkiye’deki tüm e-ticaret platformları ve büyük oyuncularla iletişim halinde olduklarını belirterek, Türkiye’deki lojistik şirketleriyle etkileşimi artırdıklarını söyledi.

Türk şirketlerinin Ozon ve Rus pazarına yönelik yoğun bir ilgi gösterdiklerini anlatan Gusamov sözlerini şöyle tamamladı:

“İlgi çok iyi ve yine neden olduğu açık; Rusya büyük bir pazar ve muazzam bir büyüme potansiyeline sahip. Tahminlerimize göre 2022-2025 döneminde Rusya'da e-ticaretin yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 18,73 olacak, yani pazar henüz tam olarak doygun değil ve bir teknoloji şirket olarak, ne kadar çok mal sağlayabilirseniz, hem Rus alıcılar hem de Türk satıcılar için daha fazla fayda sağlıyoruz. Teknolojinin Rusya ile Türkiye arasındaki mal akışını önemli ölçüde artıracağından eminim.”