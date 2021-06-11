Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,16 puan değer kazandı.

Dün 1.456,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,54 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.461,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.460,05, en yüksek ise 1.464,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, ASELSAN, Fenerbahçe, Tüpraş oldu.

- Altının onsu 1.892,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2150, sterlin/dolar paritesi 1,4150 ve dolar/yen paritesi 109,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3770 liradan, avro 10,1820 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.892,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 72,4 dolardan işlem görüyor.