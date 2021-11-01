Piyasalarda gün ortası

AA - Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,01 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.522,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,50 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.523,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.516,24, en yüksek ise 1.533,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,81, mali endeks yüzde 1,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Şişecam, Türk Hava Yolları, BİM, Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.787,3 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,48, bileşik getirisi yüzde 18,24 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3660 ve dolar/yen paritesi 114,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,5170 liradan, avro 11,0160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.787,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 84,2 dolardan işlem görüyor.