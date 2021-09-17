Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,49 puan değer kazandı.

Dün 1.418,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,01 puan ve yüzde 0,42 kazanımla 1.424,04 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.416,63 ve en yüksek 1.425,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Tüpraş, Yapı Kredi ve Koza Altın oldu.

Altının onsu 1.766,90 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1782 sterlin/dolar paritesi 1,3785 ve dolar/yen paritesi 109,97 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5850 liradan, avro 10,1200 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.766,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,50 düşüşle 74,78 dolardan işlem görüyor.