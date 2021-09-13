Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 artışla 1.444,02 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,30 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.438,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,03 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.439,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.435,04, en yüksek ise 1.444,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 0,72 ve hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası, Koza Anadolu Metal Madencilik, Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.789,9 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,05, bileşik getirisi yüzde 17,78 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3830 ve dolar/yen paritesi 110,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4590 liradan, avro 9,9790 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.789,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 artışla 73,5 dolardan işlem görüyor.