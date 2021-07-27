Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,63 puan değer kaybetti.

Dün 1.349,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,03 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.348,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.341,93, en yüksek ise 1.349,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,10, sanayi endeksi yüzde 0,25, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Petkim oldu.

- Altının onsu 1.796,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3770 ve dolar/yen paritesi 110,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5770 liradan, avro 10,1020 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,03 azalışla 1.796,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 73,7 dolardan işlem görüyor.