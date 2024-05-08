Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs sonundan bu yana enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 50'ye taşırken ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeledeki kararlılığını da ortaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine yönelik artan güven ve öngörülebilirliğin, dış finansman sağlamayı da olumlu etkilediğini belirterek, "2023 yılının ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 281,75 puana indi.