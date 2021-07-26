Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,79 puan değer kazandı.

19 Temmuz Pazartesi günü 1.351,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,95 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.355,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.345,52, en yüksek ise 1.362,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Kardemir (D),Petkim, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester oldu.

- Altının onsu 1.809,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3800 ve dolar/yen paritesi 110,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,5760 liradan, avro 10,1190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.809,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 73,3 dolardan işlem görüyor.