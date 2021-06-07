Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,20 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.432,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,02 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 1.433,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.432,64, en yüksek ise 1.447,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,20, teknoloji endeksi yüzde 1,19, sanayi endeksi yüzde 0,33 ve hizmetler endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, ASELSAN, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri oldu.

- Altının onsu 1.885,3 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2160, sterlin/dolar paritesi 1,4140 ve dolar/yen paritesi 109,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6230 liradan, avro 10,4850 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.885,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 71,3 dolardan işlem görüyor.