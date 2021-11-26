banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 27 milyar 407,9 milyon lira eksi rezervle başladı

Ekonomi 26.11.2021, 10:16
Piyasa güne eksi rezervle başladı

Bankaların serbest depo hesabı ise 109 milyar 87,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Yorumlar (0)
banner14
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?