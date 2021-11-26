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Piyasa güne eksi rezervle başladı
Piyasa, güne 27 milyar 407,9 milyon lira eksi rezervle başladı
Ekonomi 26.11.2021, 10:16
Bankaların serbest depo hesabı ise 109 milyar 87,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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