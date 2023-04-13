Otomotivden milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2023'ün ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayisinde 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-mart aylarında 3 milyar 229 milyon 233 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, 2023'ün aynı döneminde yüzde 12,25 artışla 3 milyar 624 milyon 874 bin dolara yükseldi.

Yılın ilk 3 ayında 8 milyar 618 milyon 998 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam ihracatının yüzde 42,1'ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

İlk 3'teki Almanya, İtalya ve Fransa'ya ihracatta artış kaydedildi

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 3 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 arttı. 2022'nin ocak-mart döneminde bu ülkeye 770 milyon 38 bin dolar olan yan sanayi dış satımı bu sene aynı dönemde 890 milyon 443 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 3 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te 1'i bu ülkeye yapıldı.

Listenin ikinci sırasındaki İtalya'ya artış yüzde 10,33 olarak kayıtlara geçti. 2022'nin ilk çeyreğinde 216 milyon 5 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edilen İtalya'ya bu sene aynı dönemde 238 milyon 330 bin dolarlık ürün gönderildi.

Üçüncü sıradaki Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 26,46 artarak 180 milyon 658 bin dolardan, 228 milyon 460 bin dolara çıktı.