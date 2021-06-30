Otomotivde “Hareketlilik” temalı projelere 500 bin TL ödül

OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu: “İhracatta 15 yıldır üst üste lider olan otomotiv sektörü olarak ülkemizin küreselleşme yolunda gelir düzeyinin artırılması için sorumluluğumuz çok yüksek. Türk otomotiv sektörünün dünyada sürdürülebilirlik sağlayan yeni nesil iş modelleri ile bağlantılı olması için hızla adaptasyona ihtiyacı var. Bunu mümkün kılmak için hayata geçirdiğimiz yarışmamız ile yeni çözümler hedefliyoruz” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olması ve ihracat artışına katkı sağlanması amacıyla düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) için tanıtım toplantısı yapıldı. OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediği ve otomotiv endüstrisinden yerli-yabancı çok sayıda profesyoneli, girişimciyi ve öğrenciyi buluşturan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nın, 10. su bu yıl 18 Ekim tarihinde online olarak gerçekleştirilecek. Geleceğin otomotiv trendleri ve mobilite teknolojilerini belirleyecek yarışma için 3 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapabiliyor. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasının tanıtım toplantısına, Serdar Kuzuloğlu moderatörlüğünde OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ve İTÜ Arı Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz katıldı.

Otomotivin sorumluluğu büyük

Bu yıl toplamda 500 bin TL ödül verilecek olan yarışmanın tanıtım toplantısında konuşan OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Otomotiv sektörü olarak ihracatta 15 yıldır üst üste lider durumdayız. Bu nedenle, ülkemizin küreselleşme yolunda gelir düzeyinin artırılması için sorumluluğumuz çok yüksek. Yeni oluşan gelir modelleri içinde de sürdürülebilirlik sağlanmalı ve pasta payı artırılmalı. Bu noktada yarışmamızın önemi ortaya çıkıyor. Pek çok sektörle beraber çalışan otomotiv, artık yeni nesil iş modelleri ile bağlantılı olmaya başladı. Artık sektör olarak bilmediğimiz konularda kabiliyet geliştirmemiz gerekli. Yeterli bilgi birikimi var mı? Biraz var. Ama sürat var mı? Maalesef sektör olarak adaptasyon süratimiz yok. Bunu mümkün kılmak için yeni çözümlere ihtiyacımız var. Bu anlamda yarışma da büyük önem taşıyor” dedi.

500 bin TL ödül verilecek

Ömer Burhanoğlu, bu yılki yarışmaya yönelik şu bilgileri paylaştı: “Teması ‘Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler’ olan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında, sektörde fark yaratacak yenilikçi projelere toplamda 500 bin TL ödül verilecek. Bu kapsamda yarışmada birinciye 140 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye 100 bin, dördüncüye 80 bin TL ve beşinciye 60 bin TL ödül takdim edilecek. Nakdi ödüllere ek olarak, projelerin hayat bulması ve yeni girişimciler yetişmesi için OİB’in İTÜ ARI Teknokent ile yaptığı iş birliği kapsamında, dereceye giren projelerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde geliştirilmesine destek olunacak. Ayrıca girişimciler, sanayileşme yolunda danışmanlıktan prototipe, laboratuvardan sanayi ile buluşmaya kadar birçok fırsattan yararlandıracak, ek olarak İTÜ BigBang sahnesinde yarışmaya hak kazanacak. OİB sayesinde girişimciler, aynı zamanda otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma ayrıcalığı da elde edecek. Ayrıca yarışmada dereceye girerek ödül almaya hak kazanacak beş finalistin bu yılki ödülleri arasında Adres Patent iş birliğinde Patent Tescili de yer alıyor. Yarışmayı kazanan beş proje sahibinden başvuruda bulunanlara Ticaret Bakanlığı’nın uygun bulması halinde Yurtdışı Eğitim Bursu verilmeye devam edecek.”

OİB’in desteklediği projeler 537 kişiye istihdam sağladı

Ömer Burhanoğlu “OİB, 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bugüne kadar 4 binden fazla projeyi değerlendirdi, 193 projeye destek olurken, 51 projeyi de ödüllendirdi. İTÜ Çekirdek’ten kuluçka desteği de alan girişimcilerin, yüzde 46’sı şirketleşerek toplamda 537 kişiye istihdam sağladı. Ciroları 96 milyon TL’ye ulaşan bu girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı ise 61 milyon TL oldu. Özellikle son altı yıldır İTÜ Çekirdek iş birliğimiz çok kıymetli oldu. Çünkü girişimcileri takip etmek zordu ama İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ile onlara mentorluk hizmeti veriyoruz. Bu anlamda İTÜ Çekirdek iş birliği vazgeçilmezimiz. Mobilite teknolojilerini geliştirecek her projeyi yarışmaya davet ediyoruz. Aynı şekilde Ar-Ge Merkezleri, tedarik sanayi, melek yatırımcılar gibi ekosistemin diğer tüm paydaşlarına da çok ihtiyacımız var” dedi.

Dünyada artık start up ekosistemleri yarışıyor

İTÜ Arı Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz da “Dünyada artık en gelişmiş start up ekosistemi olanların yarıştığı bir dönemdeyiz. Biz de İTÜ Çekirdek olarak 10 yaşındayız. Yılda 600 girişimi kabul ediyoruz. Geçen sürede bine yakın girişimin start up olmasına vesile olduk. Bu girişimler 300 milyon TL’lik ciroya sahip. Otomotiv girişincileri de bunun içinde.

Geçen altı yıllık sürede OİB ve otomotive katkımız varsa ne mutlu. OİB, yarışmada dereceye girenlere İTÜ Çekirdek’te özel koltuk ayırıyor. Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmaları için büyük destek veriyor. Start up’ları harekete geçirmek ve başarılı kılmak için her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyor” dedi.

Geçen yıl dereceye giren projeler de tanıtıldı

Toplantıda, geçen yıl dereceye giren projelerde gelinen noktalar da aktarıldı. Geçen yıl toplam 291 proje arasından birinci seçilen Büyütech-Forsight projesinin sahibi Ömer Orkun Düztaş, projenin donanım ve yazılım tarafını geliştirdiklerini ve diğer projelerle iş birliği içinde olduklarını söyledi. Üçüncü olan Algae Biodiesel projesinin yürütücüsü Selen Şenal ise Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarının 10’unu karşıladıklarını, proje ile karbon negatif sınıfına girdiklerini ve tüm bu aşamaların gerçekleşmesinde OİB’in desteğinin büyük payı olduğunu söyledi.Geçen yıl finalistleri arasında yer alan Byqee projesinin yürütücüsü Burak Işık ise normal bir bisikleti elektrikli hale getirdiklerini belirterek yarışmanın görünürlük anlamında ciddi katkıları olduğunu belirtmiştir.